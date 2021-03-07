الحوثيون ينفذون عملية عسكرية في العمق السعودي

2021/03/07 | 20:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية، اليوم الأحد، أنها نفذت “عملية عسكرية واسعة” في العمق السعودي.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر “تويتر”: “بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي”.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما لحكومة عبد ربه منصور هادي.

ويشهد النزاع العسكري مؤخرا تصعيدا حادا حيث أطلق الحوثيون عملية واسعة للسيطرة على محافظة المأرب ضد القوات الحكومية، التي يؤيدها التحالف العربي بغارات جوية.

وعلى خلفية هذه الحلقة الجديدة من المواجهة بين الطرفين كثف الحوثيون هجماتهم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أهداف في السعودية تقول إنها عسكرية، بينما تتهم المملكة الجماعة باستهداف مواقع مدنية.

وردا على ذلك شن التحالف سلسلة غارات جوية على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن “عملية نوعية” أطلقها ضد الحوثيين ردا على تصعيد هجماتهم على المملكة.



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