البابا فرنسيس: العراق باق معي وفي قلبي

2021/03/07 | 20:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ختام زيارته التاريخية إلى العراق، دعا البابا فرنسيس إلى السلام و"تعاون الطوائف في خدمة الصالح العام"، وقال إن "سأغادر إلى روما، لكن العراق باق دائما معي وفي قلبي".

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