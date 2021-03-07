التعادل الايجابي يحسم ديربي العاصمة الاسبانية بين ريال واتلتيكو

2021/03/07 | 20:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

خطف ريال مدريد تعادلا ثمينا بهدف لمثله من غريمه ومضيفه أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن الجولة الـ26 من الليجا.

وسجل لويس سواريز هدف أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 15، وعادل بنزيما النتيجة، في الدقيقة 88.

وبهذا التعادل، يرفع الأتلتي رصيده إلى 59 نقطة، في صدارة ترتيب الليجا، كما يرفع الميرينجي رصيده إلى 54 نقطة، في المركز الثالث، مع العلم بأن الروخي بلانكوس لعبوا مباراة أقل.



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