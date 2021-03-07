العراق:رياح وغبار وامطار

2021/03/07 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المتنبئ الجوي صادق عطية، الاحد،

خارطة توضح الوضع السطحي (الايزوبار) ل

المنخفض الخماسيني على مصر صباح

الاربعاء.

وذكر عطية ان "المنخفض يصل الى العراق

ليل يوم الاربعاء او فجر الخميس محمل

بأنحدار ضغط

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