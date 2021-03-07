2021/03/07 | 20:35 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشر المتنبئ الجوي صادق عطية، الاحد،
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خارطة توضح الوضع السطحي (الايزوبار) ل
المنخفض الخماسيني على مصر صباح
الاربعاء.
وذكر عطية ان "المنخفض يصل الى العراق
ليل يوم الاربعاء او فجر الخميس محمل
بأنحدار ضغط
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:رياح وغبار وامطار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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