2021/03/07 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | البابا فرنسيس مغردا: الكنيسة في العراق ما زالت حية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | البابا فرنسيس مغردا: الكنيسة في العراق ما زالت حية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | البابا فرنسيس مغردا: الكنيسة في العراق ما زالت حية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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