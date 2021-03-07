النائبة بندر توضح اسباب انتحار شقيقها

2021/03/07 | 20:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اوضحت النائبة عن كتلة ائتلاف دولة القانون صفاء مسلم بندر اليوم الاحد ، عن سبب وفاة شيقيها مدير مديرية الشهداء في محافظة البصرة قصي مسلم بندر”.

وقالت بندر في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” الاقلام الصفراء تسيء للاحياء والأموات ، مبينة ” تناولت بعض المواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الاستاذ قصي مسلم بندر مدير مديرية الشهداء في محافظة البصرة ، بشكل غير اخلاقي حيث استغل الطابور الخامس خبر وفاة المغفور له بضد مـن النائبة الدكتور صفاء مسلم بندر واليكم ما حصل بالتفصيل”.

واضافت ان” الاستاذ قصي اصيب بوباء كورونا قبل شهر من الان واثناء فترة الاعلاج في الحجر الصحي اصيب المغفور له بحالة نفسية جعلتة يفقد السيطرة على بعض تصرفاتة في اوقات متفاوته وقبل ايام أكتسب المغفور له الشفاء التام من الاصابة لكن حالتة النفسية لم تستقر ، مشيرة الى ان” هذا مادفع المغفور له للانتحار رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

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