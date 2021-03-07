نقص الصفائح الدموية في الجسم أسبابه وعلاجه

2021/03/07 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

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تحدث حالة قلة الصفيحات الدموية، نتيجة لاضطراب في نخاع العظم مثل ابيضاض الدم (لُوكيميا) أو مشكلة في الجهاز المناعي.



أو يمكن أن تنجم عن الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية، وتصيب الأطفال والبالغين على حد سواء.

ويمكن أن تكون قلة الصفيحات الدموية بسيطة، وتسبب بعض العلامات أو الأعراض القليلة، وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون عدد الصفائح الدموية منخفضاً جداً، بحيث يحدث نزيفاً داخلياً خطيراً.

الأسباب

احتباس الصفائح الدموية

الطحال عضو صغير بحجم قبضة اليد، يقع أسفل القفص الصدري مباشرةً على الجانب الأيسر من البطن، ووظيفته الطبيعية هي مكافحة العَدوى وتصفية الدم من المواد غير المرغوب فيها.



قد يؤدي تضخم الطحال إلى احتباس عدد كبير من الصفائح الدموية بداخله، مما يسبب نقصاً في عدد الصفائح في الدورة الدموية.

انخفاض إنتاج الصفيحات الدموية

وتشمل العوامل التي يمكنها تقليل إنتاج الصفيحات الدموية ما يلي:

بعض أنواع فقر الدم.

الإفراط في تناوُل الكحوليات.

ابيضاض الدم (لُوكيميا) وأنواع السرطان الأخرى.

أدوية المعالجة الكيميائية والمعالجة الإشعاعية.

العدوى الفيروسية، مثل التهاب الكبد C أو فيروس نقص المناعة البشري.

زيادة تكسُّر الصفيحات الدموية

الأدوية.

الحمل.

البكتيريا في الدم.

قلة الصفيحات المناعية.

متلازمة انحلال الدم اليوريمية.

المضاعفات

قد يحدث نزيف داخلي خطير حين يقل عدد الصفائح عن 10 آلاف صفيحة لكل ميكرولتر، وفي حالات نادرة، يُمكن أن تسبب قلة الصفيحات الشديدة نزيفاً في المخ، مما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

العلاج

الأدوية.

الجراحة.

تبادُل البلازما.

نقل الدم أو الصفائح.

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