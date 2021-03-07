بعد رفع السعودية معظم الإجراءات الاحترازية.. نائب عراقي يحدد مدى إمكانية إتخاذ قرار مماثل

2021/03/07 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون العبادي، الأحد (7 آذار 2021)، أنه من الخطأ مقارنة وضع العراق الصحي فيما يخص مكافحة جائحة كورونا، بدول أخرى إقليمية خفضت من الإغلاق والقيود في مواتجهة جائحة كورونا كالسعودية.

وقال العبادي في حديث خص به (بغداد اليوم)، "العراق إتخذ قبل أسبوعين إجراءات وقائية مشددة، الهدف منها كسر سلسلة انتشار الفيروس خصوصا مع دخول السلالة الجديدة لكورونا"، لافتا إلى أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن فرض الحظر الشامل بالتالي الإجراءات ما تزال كما هي".

وبين أن "واقع العراق الصحي يختلف كثيرا عن البلدان الأخرى بالتالي من الخطأ مقارنة واقع المستشفيات بدول عربية أو اجنبية على اعتبار أن العراق يعاني من نقص كبير بالمستشفيات بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات وهو غير مستعد لاي تطور بالموقف الوبائي فيما يخص ارتفاع معدلات الإصابة".

وتابع أن "تخفيف الإجراءات في العراق مرهون بالموقف الوبائي، ففي حال استمر معدل الإصابات بالارتفاع بكل تأكيد سيكون هناك توجه بالغلق العام وإذا انخفض المعدل سيكون هناك تخفيف بالإجراءات مع تشديد على الالتزام بالاجراءات الوقائية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة سترفع معظم الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، اعتباراً من اليوم الأحد.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قوله، إنه «تقرر اعتباراً من اليوم الأحد عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية»، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على «مؤشرات مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى الوبائي في المملكة».

ويشمل القرار كذلك بحسب المسؤول «أماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها».

وأضاف المصدر أن السلطات قررت «استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر».

ونشرت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق من اليوم، بياناً بشأن مجريات اجتماعها اليوم الخاص بلجنة الأمر الديواني رقم 217 لسنة 2020 وذلك وسط توقعات بتمديد الحظر الشامل المفروض من مساء الخميس الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها إن "وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ترأس الاجتماع بحضور اعضاء اللجنة ومسؤولي الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي في مقر الوزارة".

وتم خلال الاجتماع بحسب البيان بحث الاجراءات المتخذة في العراق لمنع تفشي السلالة الجديدة وعرض الوزير مستجدات الموقف الوبائي وخطورة الاصابات".

ولفت البيان إلى أن الوزير شدد على أن 20% من الإصابات كانت شديدة وأكد على وجوب إلتزام الجميع بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي".

وأكد الوزير على دور مديريات طبابة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي موعزا بمنع مرور أي زائر للإمام الكاظم ما لم يرتد الكمامة مع استنفار جهود الاسعاف الفوري لتقديم الإسناد المطلوب.

قبلها أكد وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود حالة عدم إلتزام لدى زائري الإمام الكاظم بإجراءات الوقاية ووجهنا الفرق الطبية بالتشديد على ارتداء الكمامة لدى الزائرين لأن عدم الإلتزام أمر يهدد بالتفشي الوبائي".

ولفت إلى إن وزارته تراقب الموقف الوبائي وتتوقع زيادة الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية تسبب بزيادة إصابات كورونا وأكثر من 20 بالمئة من الإصابات بكورونا شديدة وحرجة ".

وأضاف، أن "حظر التجوال قلل نسبة الإصابات بكورونا 40 في المئة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رفع السعودية معظم الإجراءات الاحترازية.. نائب عراقي يحدد مدى إمكانية إتخاذ قرار مماثل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رفع السعودية معظم الإجراءات الاحترازية.. نائب عراقي يحدد مدى إمكانية إتخاذ قرار مماثل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).