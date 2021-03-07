وزير الصحة والبيئة يترأس اجتماع لجنة ادارة وتشغيل المستشفيات الحديثة في بغداد والمحافظات

2021/03/07 | 20:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ترأس وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي اجتماع لجنة ادارة وتشغيل المستشفيات الحديثة بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحية الدكتور قريش القصير و الوكيل الاداري الدكتور هاني موسى بدر وعدد من المدراء العامين .و أكد الوزير خلال الاجتماع اهتمام رئيس مجلس الوزراء في تحسين الخدمات الصحية من خلال ادارة و تشغيل المستشفيات الحديثة المنجزة و القريبة الانجاز من خلال شركات عالمية متخصصة لضمان حصول المواطن على خدمات نوعية و مجانية .و تضمنت توصيات الاجتماع تشكيل فريق عمل تخصصي لاستكمال دراسات الجدوى وتقديم الرؤية المتكاملة الى مجلس الوزراء خلال فترة قياسية تأخذ بنظر الاعتبار البيئة القانونية والادارية والفنية المحلية و العالمية لغرض انجاز المهام بصورة سريعة خدمة للصالح العام ./انتهى9

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