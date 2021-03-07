مختص اقتصادي يؤكد ضرورة استثمار زيارة البابا لتنشيط السياحة الدينية

2021/03/07 | 20:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ، ان زيارة الحبر الاعظم للبلاد فرصة لتنشيط السياحة الدينية الى مدن عديدة.وقال محمد علي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /ان: هذه الزيارة تشكل دافعا لتنشيط السياحة الدينية في مناطق اور وسهل نينوى لما تمتلكه من مناطق دينية مهمة للمسيحيين .ودعا الى استقطاب الاستثمارات لخلق بنية تحتية قادرة على استيعاب اعداد كبيرة من السياح في المستقبل اذا ما اراد العراق استغلال هذه الفرصة التاريخية".واعرب عن امله بان" لا تفوت على الحكومة هذه الفرصة كعشرات الفرص التي فوتتها الحكومات السابقة لانعاش الاقتصاد العراقي المترنح على وتيرة صعود وهبوط اسعار النفط دون وجود بدائل تنموية"./انتهى8

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