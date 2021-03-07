البابا: الكنيسة بالعراق حية والمسيح حي ويعمل في شعبه المقدس والمؤمن

2021/03/07 | 20:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ غرد بابا الفاتيكان، الاحد، اليوم استطيع ان ارى والمس ان الكنيسة في العراق حية”.وغرد البابا فرنسيس قائلا: اليوم أستطيع أن أرى وألمس لمس اليد أن الكنيسة في العراق حية، وأن المسيح حي ويعمل في شعبه المقدس والمؤمن.

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