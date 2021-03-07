“الشهيد فخري زادة”.. لقاح إيراني ضد فيروس كورونا يدخل الاختبار البشري

2021/03/07 | 20:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مساعد قائد مقر الدفاع البيولوجي في ايران، محمد كريمي نيا، الحصول على رخصة بإجراء الاختبار البشري للقاح الإيراني ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أطلق عليه اسم “الشهيد فخري زادة”.ومن المتوقع أن يصل هذا اللقاح إلى الإنتاج الضخم في أغسطس القادم، وفقا لوكالة “أنباء فارس”.وأفاد محمد كريمي نيا للوكالة، بأنه “تم الحصول […]

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