بنزيما ينقذ الملكي من فخ اتلتيكو في ديربي مدريد

2021/03/07 | 20:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطف ريال مدريد، تعادلا ثمينًا بنتيجة (1-1) في مواجهة الديربي، ضد الجار أتلتيكو، مساء الأحد، في ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالجولة 26 من الليجا.وسجل لويس سواريز هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 15، وعادل بنزيما النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 88.وبهذا التعادل يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، ويرفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث.

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