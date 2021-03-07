ليفربول يواصل الانهيار ويخسر من فولهام

2021/03/07 | 20:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]مني فريق ليفربول بهزيمة فادحة في عقر داره أمام ضيفه المتواضع فولهام (0-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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