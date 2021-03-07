الخطف لأجل الفدية.. داعش وجماعات مسلحة تبتز العائلات السورية

2021/03/07 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدد ظاهرة الخطف والاختفاء القسري السوريين، خاصة بعد أن تزايدات الحوادث التي يهدف مرتكبوها إلى الحصول على فدية مالية مقابل الإفراج عن المختطفين.

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