المرجع السيستاني يعزي اهالي سلطنة عُمان

2021/03/07 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم مكتبُ المرجع الدينيّ الأعلى

سماحة آية الله العظمى السيّد علي

الحسينيّ السيستانيّ(دام ظلّه) يوم

السبت (21 رجب 1442هـ) الموافق لـ(7 آذار

2021م)، تعازيـه إلى أهالي سلطنة عمان

برحيل العلّامة السيد شر

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