امير قبيلة بني اسد يعلق على زيارة بابا الفاتيكان للعراق والسيد السيستاني:العراق مابعد زيارة البابا سيكون غير ما قبل الزيارة

2021/03/07 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف امير قبيلة بني اسد في العراق زيارة

بابا الفاتيكان للعراق والسيد

السيستاني بانها ذات دلالات عالمية تصب

لمصلحة العراقيين كشعب ووطن ،مبينا ان

اغلب سكان العالم اطلعوا وعرفوا من خلال

هذه الزيارة ان الع

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