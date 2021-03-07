سماع دوي انفجار في الظهران السعودية

2021/03/07 | 21:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد سكان محليون في مدينة الظهران شرقي السعودي بسماع دوي انفجار في المدينة مساء اليوم الاحد.

ونقلت رويترز استنادا الى مصادر اهلية ان تم سماع دوي انفجار في الظهران في حوالي الساعة 20:00-20:30، بينما لم يتم حتى الآن ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وتعتبر الظهران مركزا إداريا هاما في مجال إنتاج وتكرير النفط في السعودية وتحتضن المدينة مقرا لشركة "أرامكو" إضافة إلى قاعدة أمريكية.

PUKmedia / وكالات

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