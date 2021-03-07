هل سيتم استبدال مفردات البطاقة التموينية بأموال.. نائب يجيب؟

2021/03/07 | 21:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاحد، الانباء التي تتحدث عن منحة طوارئ تعطى للمواطنين بدلا عن مفردات البطاقة التموينية في فترات الحظر.

وقال كوجر في تصريح لـ NRT عربية ، (7 اذار 2021)، إنه "لايوجد أي حديث حول هذا الأمر داخل قبة مجلس النواب، ولم يتم طرح الموضوع نهائيا ولا يوجد اي تفاصيل عنه حول من هم المستفيدون من مثل تلك المنحة او ما قيمتها غير ذلك".

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي قد شدد خلال تصريح سابق تابعته NRT عربية على ضرورة توفير مستلزمات العيش الكريم للمواطنين خلال فترة الحظر الصحي.

وقدم الكعبي مقترحا يقضي بتوزيع منحة طوارئ للمواطنين بدلا عن مفردات البطاقة التموينية خلال فترة الحظر لدفع الناس نحو الإلتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وإلتزام الناس بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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