2021/03/07 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالوثيقة: تغييرات في 4 مناصب بوزارة الداخلية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: تغييرات في 4 مناصب بوزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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