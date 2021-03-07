المان يوناتيد يهزم السيتي متصدر البريميرليغ وينهي مسيرة 21 فوزاً متتالياً

2021/03/07 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق ثاني الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستريونايتد فوزاً مهماً مساء اليوم على جاره متصدر الدوري مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

والخسارة التي وقعت بمعقل السيتي (إستاد الاتحاد) هي الأولى للفريق السماوي منذ 21 مباراة فاز فيها جميعاً.

وجاءت أهداف المباراة عبر صانع الألعاب برونو فيرنانديز بضربة جزاء في الدقيقة 2 من المبارة والظهير الأيسر لوك شو في الدقيقة 50.

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