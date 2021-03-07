2021/03/07 | 21:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حسم مانشستر يونايتد مباراة الديربي أمام غريمه السيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء اليوم الأحد، في قمة لقاءات الجولة رقم 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثنائية اليونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة (2) ولوك شاو في الدقيقة (50).وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 54 نقطة ليستعيد المركز الثاني، بينما تجمد رصيد السيتي عند 65 في صدارة جدول الترتيب./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الانكليزي الممتاز: يونايتد ينهي سلسلة انتصارات السيتي في ملعب الاتحاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري الانكليزي الممتاز: يونايتد ينهي سلسلة انتصارات السيتي في ملعب الاتحاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).