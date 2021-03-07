ضبط كدس كبير للعتاد والصواريخ في صحراء الثرثار بالانبار

2021/03/07 | 21:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ضبطت الاستخبارات العسكرية كدسا كبيرا للعتاد في صحراء الثرثار بالانبار .وذكر بيان المديرية : ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت بالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة التاسع والثلاثين من ضبط كدس كبير للعتاد في منطقة العولة بصحراء الثرثار الانبار يضم اعتدة وصواريخ متنوعة/انتهى9

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