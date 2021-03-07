السفارة الكندية تنتقل من بغداد إلى البصرة!

2021/03/07 | 21:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت السفارة الكندية في العاصمة بغداد، عزمها الانتقال الى البصرة، ولمدة يوم أو يومين.

وغرد السفير الكندي أولريك شانون على صفحته في توتير قائلاً” في المستقبل القريب، سنعلن انتقال السفارة الكندية إلى البصرة. (لمدة يوم أو يومين!) بصحبة وفد من زملائي بجميع برامج السفارة”.

وتابع أتطلع إلى زيارة البصرة والتعرّف على أهلها”، فيما تساءل بالقول “ما هي أهم الأماكن في البصرة التي يجب زيارتها، في رأيكم؟”.

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