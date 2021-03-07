الدفاع الأميركية عن هجوم عين الأسد: على الإيرانيين معرفة أن ردنا سيكون مناسباً

2021/03/07 | 21:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأحد، أن رد بلاده على هجوم عين الأسد سيكون مدروساً ومناسباً. وقال أوستن، في مؤتمر صحفي، “إذا كنا سنرد على هجوم قاعدة عين الأسد في العراق فإن ذلك سيكون في الزمان والمكان اللذين نختارهما”.وأضاف “يجب على الإيرانيين أن يعرفوا أننا سندافع عن قواتنا وأن ردنا …

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