طهران تعلن موافقة واشنطن الإفراج عن أرصدتها في 3 دول بينها العراق

2021/03/07 | 21:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعلن مسؤول إيراني اليوم الأحد أنه تلقى معلومات موثوق بها تتعلق بالإفراج عن أرصدة تابعة لطهران تصل قيمتها الإجمالية لثلاثة مليارات دولار في العراق وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية.وذكر عضو الهيئة الرئاسية في غرفة التجارة الإيرانية-العراقية، حميد حسيني، في حديث نقلته وكالة “فارس”، أن المعلومات التي وردت من مصادر لبنانية وعراقية وغربية …

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