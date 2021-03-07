اللجنة القانونية النيابية تعلن مجموع المواد المصوت عليها بقانون المحكمة الاتحادية

2021/03/07 | 21:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مجموع المواد المصوت عليها بقانون المحكمة الاتحادية، فيما أشارت إلى إمكانية كبيرة لتشريع هذا القانون المعطل منذ 17 عاما.وقال عضو اللجنة حسن فدعم، للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز”، إنه “تم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية تقريبا بأغلب مواده البالغة 24 مادة”، مبينا أن “ما تبقى هو …

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