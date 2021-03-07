2021/03/07 | 21:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة اللاعبين المحرومين من المشاركة في الجولة الـ 23 للدوري العراقي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة اللاعبين المحرومين من المشاركة في الجولة الـ 23 للدوري العراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).