البابا يستعد لوداع العراق بتغريدة من بغداد

2021/03/07 | 21:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

عاد بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، الأحد، إلى العاصمة بغداد تمهيدًا لرحلة العودة إلى روما بعد ختام زيارته التاريخية إلى العراق.

وحطت طائرة البابا في مطار بغداد، 7 آذار/مارس، في السابعة و15 دقيقة مساءً بعد جولة حافلة بين أربيل والموصل وسهل نينوى.

وكتب البابا عبر حسابه الرسمي في تويتر، "اليوم أستطيع أن أرى وألمس لمس اليد أنّ الكنيسة في العراق حية، وأنّ المسيح حي ويعمل في شعبه المقدس والمؤمن".

ويغادر البابا ووفد البعثة الرسولية العاصمة بغداد صباح الإثنين 8 آذار/مارس، بعد حفلة وداع ستقيمها الجهات الرسمية.

وكان البابا قد قال في وقت سابق، "الله يُمْكنه أن يُحِل السلام في هذه الأرض.



إنا نثق به ونقول مع كل أصحاب النوايا الحسنة ’لا’ للإرهاب واستغلال الدين".

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