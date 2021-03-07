حجارة الطريق - عباس علي العلي

2021/03/07 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي هنا يسكن الصمتفي شارع الضجيجمثل حجارة الجبل الثقيلةتسد الطريقوتظن أنها في المكان الصحيحمن يقنع الطريقأن يزيح الحجرويمنح السائرين سمة العبور؟ومن يقنع الحجرأن يتنحى قليلاكي يريح ويستريح؟الصمت ليس نهاية الأشياءوليس في الوقت متسعفلا بد للصراخ من ثورةحين تختنق الدروب بزائريهاوتنتفض الأقداملتحطم الصمت الرهيب*****ليس من عادة الحجر

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