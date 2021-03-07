الهويّة والصراع الاجتماعي في السودان- 4 - تاج السر عثمان

2021/03/07 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان من أهم العوامل التي ازكت نيران الصراع الاجتماعي حول الهويّة والتفرقة العنصرية : سياسة الاستعمار التي قامت علي " فرّق تسد" ، والعقلية الاستعلائية للطبقات والفئات الحاكمة التي ارتبطت مصالحها الطبقية مع الاستعمار في الشمال باسم العروبة والإسلام، كما يتضح من الآتي: - خلال فترة الحكم الإنجليزي المصري " 1898ـ1956" ، تمّ تكريس الانقسام القبليي والطائفي والإدارة الأهلية في مواجهة الخريجين، وعزل ......





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