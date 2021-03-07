اللكنة والطب النفسي التشخيصي- اسمها محمد 18- - لمى محمد

#لمى_محمد “ البرتفاح” لا يصنع الأفراح..
بل يضيع سنوات من طريق حلمك..
لا علاقة لأي زارع في أحلامك..
ازرعها بنفسك.
إنّ من يسخرون من مقولة: “ كل شيء يحلّ بالحب..
بالمحبة..
بالتسامح وبالأمل” ..
يشبهون من يسخرون من الطب النفسي..
و يصفون المريض النفسي بالمجنون…هكذا قلت في نفسي عندما بدأت في كسب الناس هنا في الولايات المتحدة…دخلت مجال الطب النفسي كطبيبة جلدية متمكنة، فلا مكان في العالم تصبح فيه ......
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