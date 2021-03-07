اللكنة والطب النفسي التشخيصي- اسمها محمد 18- - لمى محمد


اللكنة والطب النفسي التشخيصي- اسمها محمد 18- - لمى محمد
2021/03/07 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد “ البرتفاح” لا يصنع الأفراح..

بل يضيع سنوات من طريق حلمك..

لا علاقة لأي زارع في أحلامك..

ازرعها بنفسك.

إنّ من يسخرون من مقولة: “ كل شيء يحلّ بالحب..

بالمحبة..

بالتسامح وبالأمل” ..

يشبهون من يسخرون من الطب النفسي..

و يصفون المريض النفسي بالمجنون…هكذا قلت في نفسي عندما بدأت في كسب الناس هنا في الولايات المتحدة…دخلت مجال الطب النفسي كطبيبة جلدية متمكنة، فلا مكان في العالم تصبح فيه ......

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