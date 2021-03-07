اللكنة والطب النفسي التشخيصي- اسمها محمد 18- - لمى محمد

2021/03/07 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد “ البرتفاح” لا يصنع الأفراح..



بل يضيع سنوات من طريق حلمك..



لا علاقة لأي زارع في أحلامك..



ازرعها بنفسك.



إنّ من يسخرون من مقولة: “ كل شيء يحلّ بالحب..



بالمحبة..



بالتسامح وبالأمل” ..



يشبهون من يسخرون من الطب النفسي..



و يصفون المريض النفسي بالمجنون…هكذا قلت في نفسي عندما بدأت في كسب الناس هنا في الولايات المتحدة…دخلت مجال الطب النفسي كطبيبة جلدية متمكنة، فلا مكان في العالم تصبح فيه ......





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