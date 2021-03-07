ارقام صادمة: التبادل التجاري للصين خلال أول شهرين من العام الجاري يعادل موازنة العراق لـ8 أعوام!

2021/03/07 | 22:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية بنسبة 32.2% على أساس سنوي ليصل إلى 5.44 تريليونات يوان (حوالي 838.16 مليار دولار أمريكي) في أول شهرين من عام 2021، ما يعني المحافظة على قوة دفع النمو التي تم تسجيلها في الشهور السابقة.

وذكرت الهيئة العامة للجمارك أن الصادرات قفزت بنسبة 50.1% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 14.5%، وذلك من حيث القيمة باليوان.

وفي فبراير وحده بلغ إجمالي التجارة الخارجية للصين 2.42 تريليون يوان، بزيادة 57% بالمقارنة بالعام الماضي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة.

وظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا أكبر شريك تجاري للصين خلال الفترة.



وارتفع حجم التجارة المجمع بنسبة 32.9% على أساس سنوي.

وشهد الشركاء التجاريون الرئيسيون الآخرون مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان ارتفاعا في حجم التجارة مع الصين بنسب 39.8% و69.6% و27.4% على التوالي.

وبلغت واردات وصادرات الشركات الخاصة 2.57 تريليون يوان خلال نفس الفترة، بزيادة 49.5% على أساس سنوي، وبما يمثل 47.2% من الإجمالي في البلاد.

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