الاستخبارات العسكرية تضبط كدسا كبيرا للعتاد في صحراء الثرثار بالانبار

2021/03/07 | 22:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من ضبط كدسا كبيرا للعتاد في صحراء الثرثار بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “تاكيدا على نهجها في استمرار عمليات البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة التاسع والثلاثون من ضبط كدس كبير للعتاد في منطقة العولة بصحراء الثرثار الانبار”.

واضافت ان “الكدس يضم ٣٢ قنبرة هاون عيار ٨٢ ملم مهداد، و٢٧ قنبرة هاون عيار ٨١ ملم مهداد، و٥ قذائف دبابة T55 مهداد وضد الدروع ، و٥ صواريخ جهنم محلية الصنع، و٣ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم مهداد وتنوير، و٣ صواريخ قاذفةRBG7 ضد الدروع ، وصاروخ كاتيوشا، في الوقت الذي تكفلت فيه مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا وتحت السيطرة”.



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