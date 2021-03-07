في ذكرى تظاهرات سلما.. بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يتعلق بالاقتراع

2021/03/07 | 22:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا يرمي إلى تسهيل اقتراع الأميركيين، وذلك في الذكرى السنوية السادسة والخمسين لـ"الأحد الدامي" حين قمع شرطيون بعنف مسيرة لنشطاء مدافعين عن الحقوق المدنية بمدينة سلما في ولاية ألاباما.

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