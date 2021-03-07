2021/03/07 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكسرز يحسم قمة المتصدّرين وليكرز يخسر في غياب جيمس ويزاردز يحبط كليبرز في دوري السلة الأمريكي مدن – وكالات: تلقى لوس أنجلوس كليبرز، الخسارة الثالثة على التوالي، عندما سقط 117-119 أمام مضيفه واشنطن ويزاردز، في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.وتراجع كليبرز إلى المركز الرابع في القسم الغربي خلف يوتا جاز وفينكس صنز المنتفض وغريمه لوس […]

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