2021/03/07 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثيم يحدّد هدفه الأكبر في 2021 كفيتوفا تنتزع لقب بطولة الدوحة من موغوروزا { مدن وكالا: توّجت اللاعبة التشيكية بترا كفيتوفا، بلقب بطولة الدوحة للتنس، بعد فوزها السبت على الإسبانية جاربيني موجوروزا في النهائي، بواقع مجموعتين دون رد، وهو ما حدث أيضا خلال مواجهتهما في نسخة البطولة عام 2018 واحتاجت التشيكية (30 عاما) لـ67 دقيقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كفيتوفا تنتزع لقب بطولة الدوحة من موغوروزا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كفيتوفا تنتزع لقب بطولة الدوحة من موغوروزا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).