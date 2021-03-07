2021/03/07 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسماعيل لـ (الزمان): المنتخب الوطني يضم طاقات وإمكانيات شبابية واعدة بغداد- رند بهاء هو من مواليد 23 مايو 1994 لاعب كرة قدم ممتاز، لعب في نادي (تشايكور ريزه التركي) والمنتخب العراقي وتأهل مع المنتخب العراقي الى نهائيات كأس الخليج العربي وتأهل مع منتخب العراق للشباب الى نهائيات كأس العالم للشباب تحت سن 20 عاما، انه […]

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