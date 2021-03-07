بالڨيديو: صدمة البابا وهو يُشاهد حجم الدمار الذي لحق بكنائس الموصل

2021/03/07 | 22:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اظهر مقطع فيديو، صدمة البابا فرانسيس وهو يُشاهد حجم الدمار الذي لحق بكنائس الموصل بجانبها الأيمن ، خلال زيارته لحوش البيعة اليوم الأحد .

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