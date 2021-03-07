بالوثائق.. سكرتير صدام يطلب من الاستخبارات العسكرية استخدام غاز الخردل ضد الكورد

2021/03/07 | 22:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذه الحلقة من برنامج تلك الأيام يكشف الدكتور حميد عبدالله حقيقة استخدام غاز الخردل ضد الكورد في زمن المقبور صدام حسين.

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PUKmedia

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