طقس العراق.. أمطار في 4 أيام بدءا من يوم غد الاثنين ​

2021/03/07 | 22:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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تشير توقعات احوال الطقس، الاحد، إلى احتمالية هطول زخات خفيفة من الأمطار على المناطق الجبلية غدا الاثنين، والاربعاء، والخميس، أما الجمعة فمتوقع هطول امطار رعدية في المناطق الشمالية والمناطق الشرقية من المنطقة الوسطى.

ولخص الراصد الجوي، نائل العلي، حالة الطقس في العراق كما يلي:-

1- اجواء مستقرة دافئة نهارا، باردة ليلا، ولاتوجد امطار خلال يوم غد الاثنين في عموم البلاد ما عدا زخات متفرقة في المناطق الجبلية.

2- درجات الحرارة العظمى خلال نهار غدا الإثنين كما يلي:-

المنطقة الشمالية: 15 إلى 22

المنطقة الوسطى: 23 إلى 26

الفرات الأوسط: 26 إلى 27

المنطقة الجنوبية: 26 إلى 27

المنطقة الغربية: 18 إلى 20

3- أجواء باردة ليلا ودرجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال فجر غد الاثنين هي:-

المنطقة الشمالية: صفر إلى 8

المنطقة الوسطى: 9 إلى 11

الفرات الأوسط: 12 إلى 13

المنطقة الجنوبية: 9 إلى 12

المنطقة الغربية: 6 إلى 7

4- الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 كم بالساعة، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

5- توقعات الايام القادمة:-

الثلاثاء.



أجواء مستقرة.

الأربعاء.



أجواء مستقرة، ماعدا زخات متفرقة في المناطق الجبلية.

الخميس.



أجواء مستقرة، ماعدا زخات متفرقة في المناطق لجبلية وبعض مناطق الشمال.

الجمعة.



امطار رعدية في المناطق الشمالية والمناطق الشرقية من المنطقة الوسطى، ومتوقع نشاط عالي للرياح واحتمالية حدوث عواصف ترابية يتبعها انخفاض مؤقت لدرجات الحرارة.

6- ترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتصل يوم الخميس المقبل إلى منتصف الثلاثينات في المنطقة الجنوبية والى بداية الثلاثينات في المناطق الوسطى وبشكل اقل في المناطق الغربية والشمالية.

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