الولايات المتحدة تصدر تحذيرا لمواطنيها في السعودية من هجمات محتملة شرقي المملكة

2021/03/07 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أصدرت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، تحذيرا للمواطنين الأمريكيين في السعودية من هجمات صاروخية وانفجارات محتملة شرقي البلاد وسط تصعيد حاد بين الحوثيين والمملكة.ونصحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية، في بيان، رعاياها باتخاذ إجراءات احترازية وتوخي الحذر في ظل تقارير عن احتمال هجمات صاروخية وتفجيرات في الظهران والدمام والخبر بالمنطقة الشرقية.وأعلن الحوثيون باليمن أنهم شنوا هجوما واسعا على "العمق السعودي" حيث أطلقوا 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لـ"أرامكو" في راس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.وأفادت وكالة "رويترز"، استنادا إلى مصادر أهلية محلية، بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران، التي يقطنها 6 آلاف أمريكي، شرق السعودية.وتعتبر الظهران الواقعة في المنطقة الشرقية مركزا إداريا هاما في مجال إنتاج وتكرير النفط في السعودية وتحتضن المدينة مقرا لشركة "أرامكو" إضافة إلى قاعدة أمريكية.ويأتي معظم إنتاج المملكة من النفط من المنطقة الشرقية بالسعودية وبها منشآت التصدير التابعة لشركة أرامكو./انتهى9

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