التربية تصدر مجموعة توضيحات بشأن الامتحانات وتقليص المواد الدراسية

2021/03/07 | 22:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اصدرت وزارة التربية، الاحد، مجموعة توضيحات بشأن الامتحانات وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “امتحانات وزارة التربية حضوريًا وليس إلكترونيًا كالتعليم العالي، واللجنة العليا للصحة والسلامة هي من لم تسمح لنا بتحديد الاختبارات عندما كان الموقف الوبائي عند 3 الآف والان أصبحت الإصابات أكثر من خمسة الآف”.

واضاف ان “التقليص الذي حصل هو الحفاظ على المادة العملية في المناهج وهذا متروك الى قرارات أخرى وحسب الموقف الوبائي والمعطيات الموجودة وليس اعتباطا”.

وبين ان “التقليص كان في الكورس الاول وربما يشمل الكورس الثاني لكن هل هناك اختبارات للكورس الاول ويكون الثاني الكترونياً وايضا تكييف في المناهج”.

واكد ان “هناك آليات كثير للوزارة ولكن ننتظر الموقف الوبائي واللجنة العليا هي من تحدد مسار وآليات القرارات التي تصدرها وزارة التربية”.



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