شقيقة قصي مسلم تكشف تفاصيل انتحاره وتهاجم ’الطابور الخامس’

2021/03/07 | 22:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت النائبة صفاء مسلم، شقيقة مدير مديرية الشهداء في محافظة البصرة، قصي مسلم، الأحد، تفاصيل جديد عن انتحاره.

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وذكرت التميمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آذار 2021)، أن "الاقلام الصفراء تسيء للاحياء والأموات، حيث تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة قصي مسلم بندر مدير مديرية الشهداء في محافظة البصرة، بشكل غير اخلاقي حيث استغل الطابور الخامس خبر وفاة المغفور له بضد مـن صفاء مسلم بندر".

وأوضحت أن "قصي مسلم اصيب بوباء كورونا قبل شهر من الان واثناء فترة العلاج في الحجر الصحي اصيب المغفور له بحالة نفسية جعلته يفقد السيطرة على بعض تصرفاته في اوقات متفاوتة، وقبل ايام أكتسب المغفور له الشفاء التام من الاصابة لكن حالته النفسية لم تستقر، وهذا مادفع المغفور له للانتحار".

ونعت مؤسسة الشهداء، الاحد، مدير فرعها بمحافظة البصرة قصي مسلم بندر، الذي توفي منتحراً، في منزل شقيقته النائبة صفاء مسلم.





وذكرت المؤسسة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 اذار 2021)، إنه "ببالغ الحزن والأسى ودعت مؤسسة الشهداء المرحوم قصي مسلم بندر مدير مديرية شهداء البصرة الى دار الخلد، والذي قدمت عائلته أربعة من الشهداء في سبيل العراق، وعرفته المؤسسة مسؤولا غيورا مخلصاً على اداء الواجب متفانياً في خدمة ذوي الشهداء لم يدخر جهدا الا وكان سباقاً له لتمجيد شهدائنا وتخليد ذكراهم مجاهدا ضد البعث تحمل التعذيب والسجن في زمن البعث المجرم وكان صوته عالياً في محاربة اذنابه واعوانه".

وأضاف البيان "كانت مسيرته زاخرة بالانجازات التي اكسبته الاحترام والتقدير"، موضحاً أنه "تعرض الى تحديات كثيرة في مجال العمل والحياة بشكل عام كان اخرها مرض الم به استمر لأكثر من ستة اشهر انعكس على نفسيته بشكل كبير".

وأشار البيان إلى أن "المعاناة التي تعرض لها فقيدنا من تعذيب في سجون المقبور صدام والم المرض الذي كان يتحداه بكل عزيمة واصرار تصور لنا حجم الظلم والقهر الذي عاشه ولازمه طوال حياته تلك جريمة اخرى لنظام البعث يعيشها المظلومون الذين مازالت ذاكرتهم مليئة بصور الاصدقاء والاحبة والاخوه الذين فارقونا الى جنان الخلد".

وفي وقت سابق، أقدم مسؤول في محافظة البصرة، الأحد، على الانتحار شنقاً داخل منزل شقيقته - نائب في البرلمان - لأسباب مجهولة.

وقال مراسل "ناس"، (7 آذار 2021)، إن مدير مؤسسة الشهداء فرع البصرة ( قصي مسلم بندر) انتحر من خلال شنق نفسه داخل منزل شقيقته.

وأضاف المراسل، أن شقيقته هي عضو مجلس النواب صفاء مسلم بندر، مشيراً إلى أن أسباب الانتحار ما تزال مجهولة.

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