العراق.. البابا يلتقي والد الطفل السوري إيلان كردي

2021/03/07 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ختام القداس الذي أحياه في أربيل في اليوم الأخير من زيارته العراق، قابل البابا فرنسيس، عبدالله كردي، والد الطفل السوري الكردي، إيلان كردي

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