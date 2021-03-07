2021/03/07 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم قبل يومين أي يوم الجمعة 5 مارس شاركت في ندوة على تطبيق جديد على تلفون شركة آي فون ..



بإسم كلبهاوس تحت عنوان ""الجندر والإسلام والهوية ""– مع شابة أردنية من أصل فلسطيني إيمان حيلوز ..



وبإشراف الزميل الأميركي مصري الأصل أيمن عاشور ..



بدأ الحوار هادئا لفترة لم تزد على 15 دقيقة ...تحدثت فيها عن تجربتي في نمو هويتي من الأصل الفلسطيني بعد أن عشت لسنوات في بريطانيا إكتشفت فيها عدالة القو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرأة المسلمة في العيد العالمي للمرأة - أحلام أكرم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرأة المسلمة في العيد العالمي للمرأة - أحلام أكرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).