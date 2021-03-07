احتياطيات قطر الأجنبية ترتفع للشهر الـ36 على التوالي

2021/03/07 | 22:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شباط 2021، بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي، في ارتفاع للشهر الـ36 على التوالي.

وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 204.912 مليارات ريال (56.8 مليار دولار) في الشهر الماضي.

وكانت الاحتياطيات في قطر بلغت 200.61 مليار ريال (55.58 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020.

وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر بنسبة 0.06 بالمئة أو 34 مليون دولار بالشهر الماضي، مقارنة 204.789 مليارات ريال (56.74 مليار دولار) في كانون الثاني السابق.

وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا منذ أن بدأت النمو في آذار 2018، كما أنها تستقر عند أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات ونصف منذ آب 2015.

وتشهد قطر ضغوطا بسبب تداعيات تفشي فيروس "كورونا"، وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس العالم في 2022، إلا أنها تظهر صمودا معتمدة على ارتفاع احتياطاتها الأجنبية وأصول صندوقها السيادي.

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