المالية النيابية: لا ضرائب على رواتب الموظفين خلال 2021

2021/03/07 | 22:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عدم وجود أي ضرائب ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2021 على رواتب الموظفين.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، إن "هناك أربعة معرقلات تعيق عملية التصويت على قانون الموازنة العامة للعام الحالي"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف، أن "المعرقل الأول يتعلق بالتوافق السياسي والاخر حصص المحافظات فيما يتعلق الثالث بالدرجات الوظيفية ويتعلق الرابع بحصة إقليم كردستان".

وأشار الى أن "ما يشاع حول تضمين فقرة في موازنة 2021 تتعلق بفرض ضرائب على رواتب الموظفين غير صحيح"، لافتا الى أن "اللجنة المالية حذفت هذه الفقرة ولم تكن هناك ضرائب أو استقطاع على رواتب الموظفين في الموازنة".

يذكر أن وزير المالية علي علاوي رجح في وقت سابق أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب.

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