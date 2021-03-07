المتحدث باسم رئيس الوزراء يوضح لـNRT دور البابا في حل الخلافات بين الاقليم والمركز

2021/03/07 | 22:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء، وزير الثقافة، حسن ناظم، الاحد، ان يكون لزيارة البابا إلى العراق تأثير في في تقريب وجهات النظر بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في تمرير الموازنة، فيما كشف من جهة أخرى، تحديات عديدة في مسألة جذب السياح إلى مدينة أور الاثرية.

وقال ناظم، في تصريح لموقع NRT عربية اليوم، (7 آذار 2021)، ان الخلاف بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في تمرير الموازنة "مسألة تتعلق بالسياسة الداخلية للعراقيين ولا اتوقع ان البابا سيقول فيها كلمة واحدة".

وفيما يتعلق بالحملة الخدمية في أور قبل زيارة البابا وهل ستكون مكانا لجذب السياحة، ذكر ان "أور ستجذب السياح بالتأكيد لكن هل هي مؤهلة لهذا الجذب؟ الجواب حتى الان لا، لكن نتمنى ان يكون هناك جهدا جماعيا من الوزارات كلها واهتمام لوزارتنا الثقافة ولوزارات أخرى ولرئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وايضا المنظمات الدولية المعنية بمثل هذه الامكنة المهمة في التراث العالمي ان نستثمر هذه الفرصة وان نؤسس بعض الاشياء البسيطة الان، من مركز اداري ومركز ارشادي للسائحين، ومسارات يمشي عليها الناس، هذه المسائل ربما تهيئ بيئة جاذبة للسياح، تبقى هناك تحديات هي التي تتحكم تفويج السائحين إلى مثل هذه الاماكن، ان السياحة الاثرية في العراق ما تزال غير منتعشة نحن بحاجة إلى بث وعي بذلك".

وأضاف، ان "السياحة اقصد ليست السياحة الدينية المنتعشة، بل الاثرية، ومن المعلوم ان جائحة كورونا القت من جهة بضلالها علينا وأيضا هناك تحديات أخرى امنية وغيرها".

وتابع "اذن نحن نحتاج إلى معالجة ابعاد عديدة لا تتعلق فقط بوضع البنى التحتية بل بوضع البنى الذهنية والعقلية للسياحة الاثرية".

وفيما يتعلق بالاهتمام بالجانب السياحي في أور، قال ان "المنطقة ادرجت في لائحة التراث العالمي في اليونسكو وهناك محددات يجب رعايتها والاعتناء بها، اولها ان ننشئ مركزا لارشاد السائحين وأيضا مركزا اداريا للمنطقة، وكذلك متحفا ومسارات للزوار والسائحين، هذه الامور غير متوفرة الان، وآمل في الايام القادمة رغم التحديات ان ننجز هذا الامر في الاقل لكي تكون هناك حركة سياحية للمنطقة ويجد السائح فيها من يرشده ومسارات يمشي عليها وأيضا مسائل ادارية".

A.A

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