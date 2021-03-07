الحشد الشعبي يصد تعرضا لـ”داعش” جنوب سامراء

2021/03/07 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - سامراء

اللواء 41 بالحشد الشعبي يصد تعرضا لـ”داعش” جنوب سامراء

🔷 صدت قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي، مساء اليوم الاحد، تعرضا شنه فلول “داعش” الإرهابي جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

🔷 وقام مجموعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي بشن تعرض على القطعات الماسكة في منطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء حيث تمت معالجة القوة المهاجمة والاشتباك معها، حيث اجبروا على الانسحاب.

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